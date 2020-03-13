Банк России оценил влияние курса рубля на инфляцию

Коронавирус, падение цен на нефть, замедление мировой экономики могут компенсировать ценовые краткосрочные эффекты. Инфляция в России приблизится к целевому параметру 4%, прогнозирует Банк России.

С начала марта значительно изменились условия в мировой экономике, отмечает регулятор. Эпидемия коронавируса проникла за границы Китая, а цены на нефть снизились из-за прекращения действия соглашения ОПЕК+.

Это привело к ослаблению рубля, но это краткосрочный фактор, который может слегка изменить инфляцию.

"Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели (4%) Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее", — отмечает ЦБ.

Регулятор напоминает о возможно длительном замедлении мировой экономики, снижение спроса на кредиты, товары и сырье. Эти факторы могут снизить ценовое давление.

По последним данным Росстата, инфляция в России с 26 февраля по 2 марта составила 0,1%, с 1 января по 2 марта — 0,7%, а годовая инфляция — 2,3%.