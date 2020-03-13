"Яндекс" попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".

О письме сообщил ТАСС, в компании подтвердили информагентству подлинность документа. В нем также рекомендовано по возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Со следующего понедельника сотрудникам, которые будут добираться на работу и домой на такси или каршеринге "Яндекса", обещаны компенсации.

Пока режим предпочтительной удаленной работы введен в компании на одну неделю — с 16 по 22 февраля. В конце недели сотрудникам "Яндекса" сообщат, будет ли он продлеваться. А во вторник компания попробует проработать целый день в условиях полного закрытиях офисов в Москве — так протестируют сервисы групповой видеосвязи и другие инструменты для коллективной удаленной работы.

На этой неделе ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Сегодня в мире насчитывается 129 846 человек, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, 4931 скончались от вызываемого им заболевания. Победили болезнь более 68 тысяч человек. В Москве, где расположены большинство офисов "Яндекса", выявлено 19 случаев инфекции.