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13 марта 202015:11

Частные авиакомпании Европы не справляются с потоком заказов на перелеты в США

EPA

Телефоны в швейцарской частной авиакомпании LunaJets рано утром в четверг начали разрываться от звонков, поскольку отчаявшиеся американцы готовы были заплатить любые деньги, чтобы добраться домой.

В LunaJets сообщили, что на компанию посыпались запросы с 5 часов утра в четверг после того, как президент США Дональд Трамп ввел 30-дневный запрет на поездки из Европы в США.

Спустя всего несколько часов после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вспышку коронавируса как пандемию, Трамп запретил въезд в страну из 26 европейских стран в течение месяца, ответив на усиливающееся давление, чтобы принять меры против распространения вируса COVID-19.

Чиновники позже уточнили, что запрет не будет касаться граждан США и их семей.

"У нас на 30% увеличился уровень запросов только вчера. Сегодня это стало безостановочным с момента объявления Трампа", — сказал Эймерик Сегард, генеральный директор LunaJets.

Компании по аренде частных самолетов в Лондоне и Европе испытывают рост спроса, поскольку состоятельные пассажиры, руководители компаний, артисты и спортивные команды стремятся найти способы вылететь в США до того, как запрет Трампа вступит в силу в полночь в пятницу.

Ален Лебурсье, глава отдела продаж LunaJets, сказал, что в четверг он уже продал 30 контрактов, 11 из которых были "разрешены сейчас" — термин, используемый для клиентов, которые хотят совершить перелет мгновенно. "У нас самолет летит в Остин через 15 минут, а завтра — в Мемфис", — рассказал он в интервью MarketWatch.

И пассажиры платят большие деньги, чтобы добраться до места назначения. По данным LunaJets, частный перелет из Лондона в северо-восточные города США обойдется в сумму от 90 тысяч до 120 тысяч долларов за сверхтяжелый самолет или самолет с большой дальностью полета, вмещающий от 12 до 14 пассажиров.

Лебурсье сказал, что компания заполняет больше форм и просит больше информации от пассажиров и членов экипажа. "Капитан обычно приветствует вас и пожимает вам руку, но когда вы садитесь, он больше этого не делает", — рассказали в компании.

Адам Твиделл, генеральный директор лондонской компании по аренде чартерных частных самолетов PrivateFly, сказал, что за последние несколько часов он получил "значительное количество" запросов от американцев, которые в настоящее время находятся в Европе, и надеются вылететь обратно в США — и другие запросы от граждан США, желающих вылететь из других частей Европы в Великобританию, которой запрет не коснулся.

"Хотя эта ситуация является беспрецедентной, как мы уже видели в периоды сбоев, люди обращаются к чартерным самолетам, чтобы восполнить этот пробел", — добавил Твиделл.

Он сказал, что большинство запросов поступило от людей, "очень обеспокоенных" тем, чтобы как можно скорее встретиться с семьей, учитывая, как быстро развивается ситуация.

"Один клиент отправляет свою дочь домой в США из университета во Франции, и несколько ее сокурсников… разделяют перелет с ней", — сказала Твиделл.

В PrivateFly сказали, что типичные цены от Парижа до Нью-Йорка на дальнемагистральном самолете, таком как Dassault Falcon 7X или Bombardier Global, составляют от 85 тысяч до 95 тысяч долларов.

В Европе это будет стоить в районе 5 тысяч или 6 тысяч долларов за небольшой реактивный самолет, вмещающий от четырех до шести человек на коротком рейсе, например из Парижа в Лондон.

Авиакомпании отменили тысячи рейсов по всему миру, поскольку они пытаются справиться с падением спроса пассажиров, вызванным вспышкой коронавируса. Чрезвычайные меры по сокращению расходов для защиты прибыли включают приостановку рейсов, сокращение маршрутов и введение запретов при найме на работу. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что отрасль может получить убытки в размере до 113 миллиардов долларов.

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