Мишустин выступил против строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища

Правительство выступило против строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин полностью согласен с жителями области, которые считают, что "заводу здесь не место". "Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду. А завод не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит", — отметил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Правительство не поддерживает предложение о строительстве ЦБК, "я думаю, что мы на этом вопрос закроем", подчеркнул премьер-министр.

Между тем компания, которая намерена строить комбинат, не представила документы о безопасности ЦБК для окружающей среды региона.

Правительство понимает, что ресурсы Рыбинского водохранилища почти исчерпаны, водоем не справится со сточными водами от производства целлюлозы.

Мишустин поручил изменить порядок предоставления бюджетных субсидий с тем, чтобы региональные предприятия могли получать деньги на строительство и обновление очистных сооружений. "Очищение Волги в рамках нацпроекта — это важнейшее мероприятие для всех нас", — пояснил премьер-министр.