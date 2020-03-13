На совещании Совбеза обсудили Идлиб, коронавирус и ситуацию на рынках

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства обсудил с ними Сирию и угрозу коронавируса.

"Участники совещания обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана, – цитирует Пескова РИА Новости. – Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках".

Кроме того, по словам Пескова, речь шла о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса COVID-19.

В совещании приняли участие секретарь СБ Николай Патрушев, замглавы Совбеза Дмитрий Медвдев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно. Также в совещании участвовали главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глав СВР Сергей Нарышкин.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии 12 марта. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей по урегулированию ситуации и отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации.

5 марта Эрдоган встречался с Путиным в Москве. Тогда они договорились, в частности, о прекращении огня в Сирии с 6 марта.