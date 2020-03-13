Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Его легендарный хит "Аргентина-Ямайка – 5:0" уже давно является гимном футбольных фанатов, а фраза "не доводи до предела" стала крылатой и зачастую звучит во время семейных ссор.

В "Судьбе человека" известный рок-музыкант Владимир Шахрин признается: "То, что произошло с группой "Чайф", — совершенно фантастическая история".

Он рассказывает, что за всю 35-летнюю историю музыканты группы никогда не ругалась из-за денег (что на эстраде редкость). "Надеюсь, что этого и не произойдет", — добавляет Шахрин.

Он вспоминает, как в родном Свердловске (ныне Екатеринбурге) после школы вместе с друзьями – чтобы не расставаться – пошел в архитектурно-строительный техникум, где всю жизнь проработали его мама и дедушка.

Тогда Шахрин о профессии музыканта и не помышлял, но теперь, спустя годы, понимает, что у профессии строителя "есть что-то объединяющее с профессией сочинителя песен".

"Потому что, если ты сделаешь свою работу хорошо, то это будет надолго", – уверен Шахрин.

Тогда же он, еще неизвестный студент техникума, познакомился со своей Еленой — женщиной, которая идет с ним по жизни с юных лет.

Она дождалась Владимира из армии, в 21 год они поженились, а в 23 Шахрин стал отцом: у них в Еленой родилась первая дочь. Через два года – вторая дочь.

Правда, признается с сожалением музыкант, их детских лет он почти не помнит: тогда Шахрин уже вовсю был занят творчеством в легендарном Свердловском рок-клубе.

Зато теперь он с воодушевлением отдается роли дедушки: у Владимира и Елены – четверо внуков.

Вообще лидер "Чайфа" – необычный рокер. Он – человек с активной гражданской позицией, не пьет, любит свою единственную жену, несмотря на то, что десятилетиями вокруг него – толпы восторженных поклонниц.

Как реагирует на них Елена? Что вспоминает Шахрин о поездке с группой в Чечню в 1996 году? Кто придумал название "Чайф"? Действительно ли был период, когда известный музыкант продавал на рынке детские комбинезоны, сшитые его женой? И с какой песни группа начала "вторую жизнь"?

О творчестве, любви и "Чайфе" Владимир Шахрин рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".