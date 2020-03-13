Матч "Ростов" – "Локомотив" рассудит арбитр Михаил Вилков

Российский футбольный союз объявил имена арбитров, которые будут обслуживать матчи 22-го тура чемпионата страны по футболу в премьер-лиге. Центральный матч, в котором сойдутся "Ростов" и московский "Локомотив", будет обслуживать бригада нижегородца Михаила Вилкова.

Ассистентами судьи на игре, которая пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 15 марта, будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск), резервный судья — Алексей Амелин (Тула), рефери системы VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Стартует тур 13 марта в столице Чеченской Республики, где матч "Ахмат" — "Динамо" (Москва) будет обслуживать судья Виталий Мешков (Дмитров). 14 марта состоятся три матча: "Оренбург" — "Спартак" (арбитр — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга), "Зенит" — "Урал" (Владимир Москалев из Воронежа), "Арсенал" — "Рубин" (Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга).

Воскресные игры будут обслуживать следующие судьи: "Сочи" — "Краснодар" (Сергей Иванов из Ростова-на-Дону), ЦСКА — "Уфа" (Николай Волошин из Смоленска). 22-й тур завершится в понедельник, 16 марта матчем "Тамбов" — "Крылья Советов", который будет обслуживать рефери Сергей Карасев (Москва).