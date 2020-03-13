Коронавирус остаётся жизнеспособным вне организма человека до двух-трёх дней

Специалисты из нескольких научных центров США получили новые данные о коронавирусе, распространение которого недавно достигло стадии пандемии.

Согласно исследованию, патоген может выживать в воздухе в течение нескольких часов, а на некоторых поверхностях — в течение двух-трёх дней.

В ходе экспериментов авторы использовали небулайзер — устройство для проведения ингаляций. С его помощью они сымитировали попадание вируса в воздух с каплями аэрозоля (например, при кашле или чихании заражённого человека).

Оказалось, патоген остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. На медной поверхности он выживает в течение четырёх часов.

Вирус, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.

Это означает, что человек может заразиться, если вдохнёт капли аэрозоля, содержащие вирус, или же прикоснётся к загрязнённой поверхности, а затем дотронется рукой до лица (в организм патоген попадает через слизистые оболочки рта, носа и глаз).

В связи с этим специалисты в очередной раз напоминают о важности гигиены и дезинфекции.

Также отмечается, что аналогичные результаты были получены в ходе испытаний, проведённых с другим коронавирусом — тем, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Новое исследование ещё не прошло рецензирование. Препринт научной статьи представлен на сайте medRxiv.

Кстати, недавно китайские специалисты проанализировали случай распространения патогена в автобусе и пришли к выводу, что он может сохраняться в воздухе не менее 30 минут и перемещаться на расстояние до 4,5 метра.

Напомним, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали, что в будущем коронавирусная инфекция может стать сезонной, как грипп.