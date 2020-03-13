РЖД отменяет поезда в Прагу, "Победа" – рейсы в Братиславу и Карловы Вары

С 13 марта временно отменяется пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Прагой. Как пояснили "Интерфаксу" в ОАО "Российские железные дороги", это сделано по просьбе АО "Чешские железные дороги".

Сегодня же стало известно, что власти Чехии решили запретить иностранцам без вида на жительство въезд в страну. Ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, начнут действовать с 16 марта.

Ранее по аналогичным причинам было временно отменено движение поездов по маршруту Москва-Ницца-Москва, проходящего по территории Италии, а также железнодорожное сообщения с Китаем и Монголией.

Кроме того, авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Карловы Вары (Чехия) и в Братиславу (Словакия). Решение также связано с введенными этими странами ограничениями.

"Рейсы в Братиславу отменены с 13 по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля", — уточнила представитель авиакомпании. Пассажирам либо вернут деньги, либо предоставят альтернативные рейсы.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило уже 130 тысяч человек в 120 странах. Ранее российский ученый рассказал, когда можно ожидать прекращения распространения этого заболевания.