Буйство стихии. Сильнейшая метель накрыла Мурманскую область

За окнами жителей Мурманской области настоящая зима. Регион накрыла сильнейшая метель. Кажется, снегопад даже не собирается утихать. Такая погода заставляет понервничать и пешеходов, и автовладельцев, передает ГТРК "Мурман".

Однако осложняет дорожную обстановку не только плохая видимость. В регионе бушует сильный ветер с порывами до 25 м/с. На нескольких участках трасс движение уже перекрыто, среди них — автоподъезд к Заозерску. Полный список можно узнать на официальном сайте Мурманскавтодора.

Такие погодные условия мешают и воздушной гавани. По этой причине работу аэропорта Мурманска приостановили до шести часов вечера.