У вратаря "Борнмута" подозревают коронавирус

Вратарь "Борнмута" Артур Боруц госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Также госпитализированы четыре сотрудника клуба.

Артур Боруц не первый футболист английской премьер-лиги у которого выявлен вирус COVID-19. С такой же проблемой столкнулся полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. С симптомами коронавирусной инфекции госпитализирован футболист "Эвертона", имя которого не называется. Есть подозрение, что заразились три игрока "Лестера".

Тем временем стало известно, что принято решение о приостановке до 4 апреля чемпионата Англии во всех дивизионах. В ближайшее время об этом будет объявлено официально, и Англия пополнит список стран, отменивших на время свои домашние трниры.