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Коронавирус 12 минут назад

13 марта 202015:05

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

фото: pixabay.com

В Калининградской области всем чиновникам правительства и муниципалитетов запретили выезжать за границу без необходимости. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Антон Алиханов, передает "Интерфакс".

Алиханов подчеркнул, что получение такс-фри в Польше не является гуманитарной необходимостью.

По его словам, в связи с ее географическим положением, ситуация в области даже серьезнее, чем в столицах. "По всей видимости, в ближайшее время у нас будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом", — добавил губернатор.

Глава региона возмущен поведением чиновницы правительства, которая вернувшись из-за границы с температурой, отказалась от госпитализации объяснив, что у нее возрастные родители. Он отметил, что существуют и другие факты, когда люди, которые должны соблюдать карантин, обедают в ресторанах, забывая об уголовной ответственности, если из-за их безответственности заразятся другие люди.

Как сообщалось, в Калининградской области зарегистрировано два случая вируса COVID-2019. В регионе действует обязательный карантин для граждан, вернувшихся из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи или Китая.

При этом в области пока не отменяют уроки в школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по примеру соседних Литвы и Польши.

Алиханов сообщил также, что состояние второй женщины в Калининграде, заразившейся коронавирусом, удовлетворительное. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 8 марта у ее дочери, вернувшейся из поездки в Италию.

Ее состояние, по данным властей, опасений не вызывает, заболевание проходит в легкой форме. Вторая заразившаяся — мать этой женщины, инфекция у нее выявлена в условиях стационара в Калининграде.

Всем прибывающим в регион из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи или Китая предписано сообщать о себе в региональное управление Роспотребнадзора и обеспечить двухнедельную самоизоляцию.

По словам губернатора, в области под наблюдением по коронавирусу на дому находятся 79 человек, вернувшихся в регион из зарубежных поездок. Боксы областной инфекционной больницы в Калининграде заполнены полностью.

По словам Алиханова, в поставках грузов в регион, в том числе через Польшу и Литву, пока ограничений не вводится.

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