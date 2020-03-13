Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Анонсировавшая новую технологию компания ZF называет ее "настоящей инновацией в отрасли". Стояночный тормоз, работающий с передними управляемыми колесами обещает повышение комфорта и безопасности, а также упрощение конструкции автомобилей - особенно компактных.

В подавляющем большинстве случаев стояночный тормоз при помощи механического либо гидравлического привода блокирует задние колеса. Но в ZF решили, что перенаправить его на переднюю ось, да еще и снабдить электрическим "помощником" означает заметно повысить комфорт салона.

Компания заявила, что замена традиционного рычага "ручника" кнопкой в автомобилях особо малого класса до сих пор представляла определенные сложности. Но разработка ZF ликвидирует технические проблемы, и это позволит сделать интерьер компактов просторнее, устранив из них достаточно массивный орган управления.

Суппорт переднего тормозного диска с интегрированным механизмом стояночного тормоза от ZF.

Кроме того, привод стояночного тормоза на переднюю ось сделает безопаснее парковку на скользких склонах: тормозные механизмы фиксируют более нагруженную часть автомобиля. Упростится работа ассистента старта в горку и системы "старт-стоп": ездить по пробкам станет удобнее. А сам автомобиль станет легче за счет отказа от лишних механизмов.

В технические детали в ZF не вдаются, уточняя лишь, что их разработка требует лишь небольшой модификации суппортов передней оси. Производство новых компонентов в ближайшее время начнется на заводах компании в Китае и Корее.

Стоит отметить, что стояночный тормоз на передней оси в разное время применялся на вполне серийных автомобилях фирмами Saab, Alfa Romeo и Subaru, а Citroen снабжала такой экзотической деталью свои машины вплоть до начала 21 века. Но во всех случаях "ручник" приводился в действие с помощью классической "кочерги".