Пятнадцать немецких солдат заразились коронавирусом

В вооруженных силах Германии зарегистрированы 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно на брифинге Минобороны ФРГ, сообщат агентство ТАСС.

Ранее норвежская армия решила отменить учения НАТО Cold Response, так как они могут помочь распространению заболевания. Здоровые военнослужащие пригодятся, когда в стране начнется вспышка COVID-19, считает командование. Ранее совместные маневры отменили США и Израиль.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сравнила ситуацию с распространением коронавируса в мире с пандемией. На данный момент число зараженных во всем мире достигло 125 тысяч человек, 4 тысячи человек погибли. В частности, в Германии заразились COVID-19.