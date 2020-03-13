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Коронавирус 1 минута назад

13 марта 202014:52

Пятнадцать немецких солдат заразились коронавирусом

фото: facebook.com/Bundeswehr

В вооруженных силах Германии зарегистрированы 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно на брифинге Минобороны ФРГ, сообщат агентство ТАСС.

Ранее норвежская армия решила отменить учения НАТО Cold Response, так как они могут помочь распространению заболевания. Здоровые военнослужащие пригодятся, когда в стране начнется вспышка COVID-19, считает командование.  Ранее совместные маневры отменили США и Израиль.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сравнила ситуацию с распространением коронавируса в мире с пандемией. На данный момент число зараженных во всем мире достигло 125 тысяч человек, 4 тысячи человек погибли. В частности, в Германии заразились COVID-19.

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