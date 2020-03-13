На сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу

На официальном сайте министерства здравоохранения РФ появился раздел, посвященный коронавирусу COVID-19.

В ведомстве пояснили, что он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Информация будет постоянно обновляться.



Там можно узнать о мерах профилактики, о том, где можно сдать анализ на коронавирус, что нужно делать, чтобы не заразить окружающих, и какие страны не рекомендуется посещать россиянам.

Всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом. Четверо из них были выписаны после выздоровления. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии со стабильной динамикой.