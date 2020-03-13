Инсайдер: "Формула-1" не собирается сокращать чемпионат

Несмотря на то, что старт сезона в чемпионате мира по автогонкам отложен практически на неопределенный срок, боссы "Формулы-1" не собираются сильно сокращать программу гонок. Как сообщает комментатор Sky Sports Мартин Брандл, в "Ф-1" не будет летнего перерыва.

Как уже сообщали Вести.Ru, на сегодняшний день формулический сезон отложен на неопределенный срок после отмены Гран-при Австралии и Китая из-за пандемии коронавируса. Гран-при Бахрейна, который должен был пройти через неделю и без зрителей, также скорее всего не состоится.

Однако, инсайдер, который сам в свое время был действующим пилотом "Формулы-1", сообщает, что планы организаторов на сезон не сильно изменились: "Формула-1" по-прежнему хочет провести 17-18 Гран-при в нынешнем сезоне. И да, традиционный августовский перерыв в гонках будет отменен".