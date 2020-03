Принц Чарльз из-за коронавируса попал в неловкую ситуацию

Принц Чарльз попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатия.

На премии в Лондоне он вышел из автомобиля и должен был пожать руку сэру Кеннету Олису, однако в последний момент спохватился и вместо традиционного рукопожатия решил совершить индуистское "приветствие".

Prince Charles offered a handshake before quickly changing his mind and instead greeting guests at the Prince's Trust Awards with a prayer-like gesture to avoid contact amid coronavirus concern. https://t.co/KLTcEvCmd7 pic.twitter.com/kefrJPx2sn