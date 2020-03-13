Банк России облегчил порядок валютного кредитования производителей лекарств и медтехники

Банк России в связи с распространением коронавируса разрешил банкам не применять с 1 марта по 30 сентября надбавки к коэффициентам риска при выдаче валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров.

Распространение коронавируса влияет на экономическую активность в отдельных отраслях, в частности, в медицинской и фармацевтической промышленности, отмечает ЦБ.

В связи с этим надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам организациям, производящим лекарства, медицинские материалы и оборудование, а также надбавки по вложениям в валютные долговые ценные бумаги соответствующих организаций отменены.

ЦБ принимает меры по стабилизации обстановки и смягчению влияния внешних шоков на финансовую систему и экономику России. ЦБ 9 марта приостановил на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а 10 марта ЦБ провел упреждающую продажу валюты.

Кроме того, ЦБ 10 марта провел аукцион РЕПО "тонкой настройки" на 500 млрд руб, 13 марта — аукцион РЕПО на 500 млрд руб. (банки привлекли всего 79,9 млрд руб., что говорит о достаточном уровне ликвидности у российских банков). ЦБ увеличил также лимит операций "валютный своп" до $5 млрд.