13 марта 202015:15 Анна Балан

Под Павловским Посадом возродят старинную усадьбу Самариных

Под Павловским Посадом возродят старинную усадьбу Самариных

В Павлово-Посадском районе Подмосковья возрождают старинную усадьбу семьи Самариных. Некогда красивейший архитектурный ансамбль был построен в память о знаменитой "Девочке с персиками" с полотна Серова. Когда-то это место привлекало известных художников, и теперь оно имеет все шансы вернуть былую славу.

- Здравствуйте, Нина! Я к вам не с пустыми руками! Мы нашли в марте персики! Любите?
- Обожаю! Прямо могу их есть без остановки!

Девочка с персиками Нина — праправнучка той самой "Девочки с персиками" Веры Саввичны Мамонтовой. И уже не понятно, где заканчивается холст и начинается реальность. Стол, окно и даже деревянный солдатик в углу комнаты — в точности, как на картине. Именно здесь, в родовом имении Мамонтовых в Абрамцеве, Серов написал свой самый знаменитый портрет.

"Он писал эту картину, когда Вере было 12 лет, и говорят, что она не хотела, чтобы ее рисовали — постоянно сбегала от художника", — рассказывает Нина Фирстова.

Нина, праправнучка Веры Мамонтовой и Александра Самарина, сюда приезжает часто. Признается: всегда хотела быть похожей на Веру Саввичну.

Мы не упустили возможности и сделали свою репродукцию "Девочки с персиками" — спустя 130 лет.

"Как будто ниточка такая проходит через тебя и через время и пространство — оно перескакивает туда", — говорит Нина.

А вот о том, что где-то под Павловским Посадом в небольшой деревне Аверкиево есть еще одно родовое имение, Нина узнала недавно. Здесь Вера Мамонтова жила вместе со своим мужем Александром Самариным.

Перезвон колоколов — как вечная песня любви. Троицкий храм Александр Самарин строит в начале прошлого века после внезапной смерти жены. Рядом с ним возводит усадьбу с лечебницами, церковно-приходской школой, мастерскими.

В советское время почти все здания сгорели. Сейчас волонтеры создают проект по восстановлению всего усадебного ансамбля.

"Это место ждет большое будущее. Появятся музей семьи Самариных, выставочные пространства для того, чтобы ежегодно проводить всевозможные выставки. Мы планируем проводить на этом поле большое количество разных мероприятий и возродить Самаринскую ярмарку", — рассказала директор культурно-просветительского центра "Вера Самарина" Юлия Таирова.

Храм реставрировать уже начали — поменяли кровлю, коммуникации. Внутри удалось восстановить уникальную роспись иконостаса.

"В строительстве храма принимали участие художники кружка передвижников Саввы Мамонтова. Поэтому мы видим поленовские орнаменты, в написании икон участвовали ученики Васнецова", — говорит настоятель Троицкого храма деревни Аверкиево Андрей Филиппенко.

Волонтеры надеются: скоро здесь появится своя плеяда художников. На территории усадьбы откроются художественные школы и мастерские. А символом их станет вечно юная и веселая "Девочка с персиками".

Текст: "Вести-Москва"

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