Из-за COVID-19 "Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в шесть стран

В шесть стран из-за пандемии коронанируса COVID-19 приостановили полеты "Уральские авиалинии". Временно прекращены рейсы в Италию, Францию, Германию, Испанию, Индию и Израиль. Если с европейскими странами полеты прекращены из-за эпидемиологической ситуации в этих странах, то с Израилем и Индией — из-за принятых ограничениях на въезд этими государствами.

ТАСС напоминает, что больше всего инфицированных после Китая коронавирусом сейчас в Италии и Южной Корее. С 10 марта Таиланд отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России, Италии, Гонконга и Южной Кореи.

В российское посольство в Бангкоке уже начали поступать обращения об отказе россиянам в регистрации на следующие в Таиланд авиарейсы. Это вызвано приостановкой выдачи виз по прибытии. Ранее россияне и граждане ряда других государств имели право въезжать в Таиланд на 30 дней без визы в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об отказе от визовых формальностей. Это соглашение сохраняет свою силу, но из-за коронавируса на его выполнение наложенное временное ограничение.

Посольство России запросило официальное разъяснение таиландской стороны по сложившейся ситуации.

В России сейчас 34 случая коронавирусного заболевания. После выздоровления от коронавируса были выписаны семеро пациентов. Это двое граждан Китая, трое россиян, заразившихся на лайнере Diamond Princess, а также один итальянец и еще один россиянин. На сайте Минздрава появилась специальная страница, посвященная мерам по профилактике распространения коронавируса.

Коронавирус зафиксирован почти в 120 странах мира, им заразились более 130 тысяч человек, почти 5 тысяч пациентов умерли.