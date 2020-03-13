В Греции отменили эстафету олимпийского огня Игр-2020

Олимпийский комитет Греции принял решение отменить традиционную эстафету олимпийского огня. Это беспрецедентное решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Огонь Олимпийских игр в Токио был зажжен в древней Олимпии, однако церемония прошла без зрителей и прессы. В течении недели должна была пройти эстафета олимпийского огня. Однако после консультации с МОК и ВОЗ Олимпийский комитет Греции принял решение отменить шествие олимпийского факела по территории Греции.

Сам олимпийски огонь будет передан оргкомитету Олимпийских игр 27 марта. Вопрос о проведении самих Игр ещё не решен.