Песков объяснил, почему Шойгу отсутствовал на заседании СБ

Министр обороны Сергей Шойгу не пришел на заседание Совета безопасности, которое проводил Владимир Путин, из-за рабочего графика, пояснил в интервью "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напоминают, что участники заседания СБ обсуждали договоренности по сирийскому Идлибу.

Ранее Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Москве. Президенты договорились о прекращении огня в Сирии с 6 марта. Помимо этого, российские и турецкие военнослужащие начнут патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб.

12 марта президенты России и Турции провели телефонный разговор. Путин и Эрдоган отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации.