Мишустин о ситуации в регионах: решение таких проблем откладывать нельзя

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости срочно решать проблемы, накопившиеся в российских регионах. В частности, речь идет о проблемах с инфраструктурой, передает ТАСС.

В качестве примера Мишустин привел Костромскую область. По его словам, "регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще при царе-батюшке".

Премьер рассказал, что посетил окружную больницу Костромы, расположенную в здании, где в 1760 году был кожевенный завод.

"Отделение гинекологии наводит на мысли о чем угодно, но только не о счастливом материнстве, – поделился впечатлениями Мишустин. – Решение таких проблем откладывать нельзя".

Как сообщил телеканал "Россия 24", Мишустин поручил выделить на ремонт больницы 200 миллионов рублей.

13 марта Мишустин встретился с членами Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам, а также с представителями общественности. Ранее он побывал в Ярославской области. Общую ситуацию в этих регионах Мишустин назвал "очень даже неплохой".