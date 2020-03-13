Захарова отреагировала на заявления Моррисона и Пэйн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления официальных лиц Австралии о расследовании крушения рейса МН17.

В заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями об ответственности России за крушение самолета. Таким образом, можно создаться впечатление, что такие консультации действительно ведутся. Однако это не так.

По мнению Захаровой, такие заявления ставят под сомнение приверженность Австралии к установлению истины.



Малазийский Boeing разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополчение республик Донбасса. Нидерландские следователи считают, что лайнер был сбит из российского ЗРК "Бук". Москва все обвинения в причастности к трагедии отвергает.

Суд начался 9 марта в Нидерландах. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

По словам Захаровой, нидерландские прокуроры требуют от суда поскорее утвердить навязываемую версию произошедшего. Заседания будут продолжены 23 марта.