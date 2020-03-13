Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Исследователи впервые доказали, что загрязнённый воздух, которым дышат жители мегаполисов, наносит тяжёлый урон сообществу бактерий в их кишечнике. А из-за изменений в структуре и функциях кишечной микробиоты у человека повышается риск развития ожирения и сахарного диабета, желудочно-кишечных расстройств и других хронических заболеваний.

Авторы новой работы отмечают: при изучении негативного влияния загрязнённого воздуха на организм основное внимание уделяется здоровью органов дыхания. Так, всего из-за одного токсичного вещества лёгкие здорового человека могут со временем превратиться в "лёгкие курильщика".

Однако ряд работ указывает и на другие "побочные эффекты" загрязнения. Это в том числе набор веса и изменение способности организма регулировать уровень сахара в крови.

Также было показано, что в отделениях неотложной помощи люди чаще жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом в те дни, когда концентрация загрязняющих веществ в воздухе особенно высока. Есть исследования, которые показали, что молодёжь, на которую воздействует большое количество выхлопных газов, имеет больший риск развития болезни Крона.

В ходе новой работы американские исследователи проанализировали образцы фекалий, полученные от 101 жителя Южной Калифорнии. Их средний возраст составил 19,6 года.

Учёные применили ультрасовременное секвенирование всего генома, чтобы определить состав кишечной микробиоты добровольцев.

Также команда изучила данные со станций мониторинга воздуха, расположенных в тех районах, где проживали участники. Специалистов в частности интересовали концентрации озона, двуокиси азота и твёрдых частиц, взвешенных в воздухе.

Выяснилось, что из всех загрязнителей озон оказывает наибольшее влияние на разнообразие микроорганизмов в кишечнике. А это, в свою очередь, может спровоцировать развитие ожирения и диабета второго типа.

Кроме того, в кишечнике людей, подвергавшихся наибольшему воздействию озона в течение последних 24 часов, оказалось больше бактерий вида Bacteroides caecimuris, что свидетельствует о повышенном риске развития ожирения.

В целом же исследователи выявили 128 видов бактерий, на которые повлияло увеличение концентрации озона. Уточняется, что некоторые из этих микроорганизмов могут влиять на выработку инсулина, другие продуцируют метаболиты, в том числе жирные кислоты, которые помогают поддерживать целостность кишечного барьера и предотвращать воспаление.

Эти данные были получены с учётом возраста, пола, индекса массы тела, рациона участников и других факторов.

В дальнейшем специалисты намерены проверить полученные данные в ходе более масштабных исследований, а также выяснить, влияет ли воздействие загрязнённого воздуха на формирование кишечной микробиоты во время внутриутробного развития и в самом раннем возрасте.

Научная статья по итогам новой работы представлена в журнале Environment International.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что загрязнённый воздух может спровоцировать замершую беременность и нарушить менструальный цикл женщин. Также его воздействие связано со снижением когнитивных способностей, развитием психических расстройств и ухудшением зрения.