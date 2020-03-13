Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Китайский бренд, некогда весьма популярный в нашей стране, намерен восстановить свои позиции. Поставки кроссоверов Lifan X70 из Китая уже стартовали, но руководство марки планирует заметно расширить свою российскую линейку.

Российский офис марки заявляет о готовности к стабильным отгрузкам автомобилей: кроссоверы X70 уже доступны у официальных дилеров Lifan. Об этом "Российской газете" сообщил глава "Лифан Мотор Рус" Лю Цзян. Однако продажами одной модели стратегия марки отнюдь не исчерпывается.

Сейчас в Lifan всерьез обдумывают возможность поставки других моделей — упоминаются, в частности, семиместные кроссоверы Myway, пару лет назад у нас уже продававшиеся. Кроме того, компания задумалась об удешевлении логистических процессов: не исключено, что в Россию повезут "Лифаны" из стран более близких, чем Китай.

К примеру, у компании имеется свое производство в Азербайджане, которое могло бы стать источником поставок в Россию. Этот вариант всерьез рассматривается фирмой, хотя машины этого завода пока не сертифицированы для экспорта.

Но есть и более радикальные варианты — например, организация сборки "Лифанов" внутри нашей страны, хотя вдаваться в детали в "Лифан Мотор Рус" пока отказываются. Известно лишь, что в качестве возможных вариантов для производства автомобилей компания рассматривает мощности России, Казахстана и Белоруссии.