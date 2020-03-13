Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о позиции России относительно предстоящего чемпионата Европы по футболу. Наша страна примет три матча группового турнира и один четвертьфинал. Встречи должны пройти в Санкт-Петербурге.

"В вопросе проведения чемпионата Европы мы ориентируемся на решение УЕФА. Россия готова обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей турнира. У нашей страны богатый опыт проведения крупных соревнований. С Евро-2022 Россия справится", — приводит слова Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

Решение об отмене или переносе чемпионата Европы будет принято УЕФА 17 марта во время видеоконференции с участием всех стран, входящих в организацию. Высока вероятность переноса первенства континента на 2021 год. УЕФА уже приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.