Массовое ДТП из-за лютой метели: в Мурманске столкнулись 18 машин

В пятницу на Мурманскую область обрушилась непогода — мощный снегопад с ураганом. В некоторых местах порывы ветра превышают 25 метров в секунду.

Из-за плохой видимости и скользкого покрытия на Восточно-Объездной дороге столкнулись 18 машин.

ДТП произошло днем 13 марта неподалеку от поворота на улицу Кооперативная. О пострадавших в результате аварии информация не поступала.

Ранее из-за непогоды, как сообщает издание "Би-порт", был закрыт мурманский аэропорт. Сотрудники ДПС закрыли на время метели около 40 километров трассы Р-21 "Кола" и дорога "Заполярный — Сальмиярви". Водителей, попавших на закрытые участки, просят переждать ненастье на специальных автостоянках.