МИД: мировой кризис вызван несоблюдением международного права, а не коронавирусом

Мировой экономический кризис вызван отказом от соблюдения международного права, а не пандемией коронавируса, заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин.

"Мы проходим очень тяжелый период. И он возник не сам по себе и не только из-за коронавируса", — отметил Панкин, сообщает "Прайм". Предпосылки для противоречий возникли давно, пандемия коронавируса лишь обострила эти противоречия, подчеркнул замминистра.

Возникли системные предпосылки, и мир начало лихорадить. "Мы видим, что развитие информационных технологий, военно-политическое соперничество обострились до предела", — заявил Панкин.

Международная правовая система "худо-бедно" работала, но затем правила и международные нормы отошли на второй план, и эти нормы начали заменять другими правилами, что стало действительной причиной кризиса. "Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене", — подчеркнул Панкин.

И дело не в коронавирусе, он стал лишь спусковым крючком для этих процессов, заявил замминистра.

Происходят также открытые нападки на интеграционные объединения, в том числе на СНГ. "Не всем нравится, когда мы протягиваем друг другу руку помощи, когда мы понимаем друг друга", — заключил Панкин.