В Тамбовском районе прошли похороны убитой школьницы

В Тамбовском районе на кладбище у деревни Лужки сегодня прошли похороны 13-летней школьницы. Ее тело было найдено 11 марта в лесном массиве под Котовском. Гражданскую панихиду устроили в ДК "Молодёжный" посёлка Строитель, сообщает ГТРК "Тамбов".

Попрощаться с Лизой пришло несколько сотен человек. Кроме родных и друзей, в последний путь девочку проводили местные жители — соседи, одноклассники. Убитые горем родители принимали слова соболезнования. Добрый, светлый человек — таким запомнили Лизу собравшиеся. Знакомые вспоминали: любила играть на пианино, хорошо училась.

Следствие подозревает в убийстве школьницы 35-летнего мужчину, жителя Котовска. На весь период следствия он помещен под арест.