Благодаря карантину в Италии поймали беглого мафиози

На юге Италии благодаря карантину, введенному из-за вспышки коронавируса, поймали беглого мафиози. 42-летний Чезаре Антонио Корди скрывался от властей с августа прошлого года, передает РИА Новости.

Преступника обнаружили в провинции Реджо-Калабрия, в доме, жители которого выходят на улицу только за продуктами. Карабинеры остановили мужчину, который пытался проникнуть в дом, чтобы проверить его на предмет соблюдения карантина. Он сообщил, что несет продукты больному другу. Стражи порядка не поверили ему и установили наблюдение за домом.

В результате слежки правоохранители поняли, что Корди скрывается именно в этом доме. Его задержали, когда он пытался выбраться из здания через черный ход. Теперь мафиози предстанет перед судом за участие в преступной организации, поджог, ношение и хранение оружия.

Италия заняла первое место в Европе по распространению нового коронавируса COVID-19. По последним данным, там зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения, а число жертв перевалило за тысячу человек. На данный момент в стране не работают рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек, отменены спортивные события. Россия тем временем закрыла въезд для граждан Италии.