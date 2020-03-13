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13 марта 202015:55

Крупный партнер Apple отзывает годовой прогноз по продажам из-за коронавируса

EPA

Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции Broadcom отказался от прогнозов финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса.

Broadcom, поставляющий продукцию для Apple Inc. и другим крупным компаниям, сообщает, чистая прибыль в первом квартале 2020 финансового года, который завершился для компании 2 февраля, сократилась на 18,3% и составила $385 млн, или 74 цента в расчете на акцию. 

Скорректированная прибыль Broadcom упала с $5,55 до $5,25 на акцию. Выручка увеличилась на 1,2% и достигла $5,858 млрд. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, по прибыли составил $1,42 на акцию, по скорректированной прибыли - $5,33 на акцию, по выручке - около $6 млрд.

Главный исполнительный директор Хок Тан заявил, что никакого существенного влияния на бизнес COVID-19 в первом квартале не оказал. Однако топ-менеджер констатировал временное отсутствие видимости ясных перспектив на глобальных рынках, а неопределенность в отношении спроса усиливается. 

Продажи в текущем периоде составят $5,7 млрд, плюс-минус $150 млн, сообщили в компании. Это оказалось ниже ожиданий Уолл-стрит. Тан во время конференц-звонка с аналитиками заявил, что квартальная цель во многом соответствует нормальным сезонным тенденциям.

В то время как цепочка поставок Broadcom пока не затронута вирусом, генеральный директор сказал, что пока невозможно оценить, насколько снизится потребительский спрос на электронику.

Акции Broadcom упали на 10%. За год акции чипмейкера упали на 30%, а капитализация компании сократилась на 18,4% в то время как индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1,8% за этот период.

Broadcom является одной из крупнейших технологических компаний на сегодняшний день. Распространение коронавируса привело к закрытию заводов в Китае, сбоям в торговле и цепочках поставок, в то же время пандемия сдерживает спрос на аппаратное и программное обеспечение.

Калифорнийская компания из Сан-Хосе производит чипы и для iPhone. Ранее в этом году Apple отказалась от прогноза по выручке на мартовский квартал из-за замедления производства и снижения спроса на свою продукцию после закрытия магазинов в Китае. Аналитики инвестиционного банка JPMorgan сообщают о том, что Broadcom ранее заключила с Apple контракт на поставку интегрированных контроллеров для сенсорных дисплеев в iPhone. По их словам, сделка с Apple позволит Broadcom восстановить часть потерянных позиций на рынке аналоговых интегральных схем специального назначения (ASIC).

В начале года Broadcom также сообщила о новых соглашениях на поставку компонентов корпорации Apple, рассчитанных до середины 2023 года. По условиям договоренностей, полупроводниковый производитель поставит микросхемы для беспроводной связи на сумму 15 млрд долларов. Известно, что в смартфонах iPhone 11 применяются чипы Broadcom для работы в сетях Wi-Fi и Bluetooth, а также радиочастотный чип под маркой Avago, который помогает устройствам подключаться к беспроводным сетям.

Broadcom, как и другие производители чипов, ранее уже страдали от торговой войны между Китаем и США. Компания была основным поставщиком компании Huawei Technologies Co, но администрация Трампа запретила американским компаниям продавать технологии китайцам. Около трети продукции Broadcom идет на устройства, которые либо покупаются в Китае, либо экспортируются из Китая по всему миру.

Аналитики банка Morgan Stanley недавно понизили прогноз по акциям чипмейкеров. Прогноз по котировкам Texas Instruments сокращен со 125 до 119 долларов, Intel — с 71 до 69 долларов, Xilinx — со 120 до 116 долларов, Skyworks — со 113 до 108 долларов, Qorvo — со 120 до 115 долларов, ON Semi — с 19 до 18 долларов, NXP Semi — со 146 до 139 долларов, Maxim — с 62 до 58 долларов, Analog Devices — со 123 to 115 долларов.

Аналитики полагают, что поставки чипов и материалов для их производства задержатся в первом квартале, что приведет к сохранению слабости отрасли во втором квартале.  

Инсайдеры отрасли рапортуют о низких темпах восстановления работы полупроводниковых предприятиях Китая. Кроме того, из-за вируса несколько китайских городов оказались изолированы. Участники цепочки поставок для производителей памяти говорят, что существующих запасов материалов хватит лишь до середины или конца февраля, а в дальнейшем могут начаться перебои со снабжением.

Аналитики сходятся во мнении, что от пандемии коронавируса сильно пострадает целый ряд сегментов рынка электроники. В частности, особенно трудно придется производителям смартфонов и дисплеев.

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