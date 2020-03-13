Транзит российского газа через Украину сократился в январе-феврале на 53% в годовом выражении до 6,5 млрд кубометров, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".

В том числе в западном направлении поставлено 5,5 млрд кубометров газа (- 48%), из них в Польшу — 500 млн кубометров (- 9%), в Словакию — 4 млрд кубометров (- 52%), в Венгрию — 1 млрд кубометров (- 39%).

Транзит газа в южном (балканском) направлении сократился на 69% до 1 млрд кубометров. В том числе транзит в Румынию составил 300 млн кубометров (- 87%), в Молдавию — 700 млн кубометров (- 3%).

Между тем "Газпром" оплатил мощности для транзита газа из России из расчета 178 млн кубометров в сутки (65 млрд кубометров в год). Транзит газа через Украину составил в феврале всего 3,9 млрд кубометров.

Транзит российского газа через Украину увеличился в 2019 г. на 3% до 89,6 млрд кубометров.