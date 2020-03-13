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Коронавирус 5 минут назад

13 марта 202016:49

ЕС выделит 37 миллиардов инвестиций для борьбы с последствиями коронавируса

EPA

Европейский союз создаст инвестиционную инициативу в размере 37 миллиарда евро в рамках пакета мер по защите экономики блока от воздействия вспышки коронавируса, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, передает Reuters.

Другие шаги, которые предпримет исполнительная власть Евросоюза, включают предоставление государствам-членам гибкости в отношении правил дефицита бюджета и государственной помощи, сказала на пресс-конференции фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, ЕС также предоставит кредиты в размере 100 тысячам компаний для поддержки корпоративного сектора.

"Я убеждена, что Европейский союз может противостоять этому шоку (от вспышки коронавируса), — сказала она. — Но каждое государство-член должно выполнить свои обязательства в полной мере, а Европейский союз в целом должен быть решителен, скоординирован и объединен".

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