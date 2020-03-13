Английская футбольная премьер-лига намерена возобновить чемпионат

Приостановка футбольного чемпионата Англии не означает, что нынешний сезон закончится ничем из-за пандемии коронавируса. Руководство премьер-лиги сообщило в специальном заявлении, что намерено возобновить турнир, как только это станет возможным.

"Несмотря на все возникшие трудности, цель премьер-лиги состоит в том, чтобы провести перенесенные матчи в другое время, – цитирует заявление премьер-лиги ВВС Sport. – Это случится сразу, как только это станет возможно по соображениям безопасности".

Пока остановка чемпионата Англии спланирована примерно на три ближайшие недели. Возобновление турнира премьер-лиги запланировано на субботу, 4 апреля. При этом матчи будут проводиться по существующему расписанию, а те, которые не состоялись, будут перенесены на более поздний срок.