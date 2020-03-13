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Коронавирус 4 минуты назад

13 марта 202016:37 Мария Свешникова

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Заседание Священного Синода РПЦ состоялось в среду вечером, поэтому заявление по коронавирусу, где рекомендуется "последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера" было опубликовано во время литургии преждеосвященных даров (в названии отражается суть службы: на ней причащаются заранее освященными Телом и Кровью Христовыми), на которой причащались многие православные.

Причащалась и я. Вместе со всеми. Из одной чаши, одной лжицей (ложкой), запивая причастие из общих же чашечек.

Кстати, о пандемии коронавируса тоже объявили во время службы, поэтому никто из находящихся в храме о ней не знал. Тем не менее, находясь все последнее время в здравом уме и твердой памяти, я задумывалась о последствиях нахождения в скоплении людей, общем причастии, целования креста... Даже будучи с детства верующей и верящей в святость совершаемых Таинств, не могла не думать если не о себе, то о детях, беременных.

Тем более, что сейчас идет Великий пост, и довольно много людей хочет участвовать в богослужениях. А когда человек действительно чего-то хочет, остановить его довольно сложно, скорее, невозможно.

И служб в ближайшие дни будет предостаточно: литургия преждеосвященных, родительская суббота (день особого поминовения усопших), воскресная служба. А еще в каждом храме проводится соборование: одно из семи Таинств, которое совершается для исцеления духовных и телесных болезней. Материально оно заключается в семикратном помазывании всех людей в храме елеем (освященным маслом) одной кисточкой. Стоит ли участвовать в Таинстве, рекомендуемом для  душевного и телесного оздоровления, во время пандемии? Если идти и даже ехать придется общественным транспортом, совершаться оно будет в присутствии большого количества людей?

И как совместить в голове и претворить в дело рекомендации уклоняться от скоплений народа, избегать физического контакта с существующей практикой постоянного плотного контакта? Конечно, ни один храм в Русской Православной Церкви не вместит несколько тысяч человек, то есть формально распоряжение от 10 марта мэра Москвы Сергея Собянина "о введении запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек" нарушено не будет. Но постоянные прихожане знают: число желающих прийти на службу в Великий пост увеличивается в несколько раз. Так что молиться придется в том самом "тесном контакте".

Рекомендаций в эти дни было дано огромное количество в большинстве своем прямо противоположных. Одни предлагают одноразовые стаканчики, бумажные и одноразовые же платы и даже использование зубочисток. Другие призывают ничего не боятся: если мы, христиане, верим в то, что во время Евхаристии хлеб и вино превращаются в Тело и Кровь Христа, глупо не доверять Богу в столь несущественном вопросе. Некоторые священники рекомендуют оставаться дома, другие (священники же), призывают прихожан в храмы, аргументируя это тем, что за годы служения (и причастия) с ними ничего не случилось.

В каждой позиции есть свои слабые и сильные стороны. С каждой можно спорить или соглашаться.

Замечу, что в Финской и в Американской православных церквах ввели максимальные определенные ограничения и для священнослужителей, и для верующих с рекомендацией "минимизировать физический контакт". Что крайне важно, в рекомендациях есть Евхаристия: "причастие дается с одноразовых деревянных ложек, которые после литургии будут сожжены, что позволит соблюсти как гигиенические, так и канонические предписания".

Здравая мысль, но и она имеет и сторонников, и противников. Не в последнюю очередь, сообразующихся с экономическим положением: далеко не каждый храм (даже в Москве) может позволить себе закупку одноразовой посуды, предназначенной для сожжения.

Да и непонятно, как на такое нововведение отреагирует церковное начальство. Ведь на сегодняшний день никто не отменил запланированный на 13 марта в храме Христа Спасителя праздник — День православной книги, поскольку одномоментно он вмещает "всего" полторы тысячи человек. А в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга можно поклониться доставленной из Иерусалима частице мощей пророка Иоанна Предтечи.

И как тут не вспомнить главный наказ израильских бабушек: "При бомбежке надевайте ваше лучшее белье". Самое время вспомнить дореволюционную традицию наряжаться на воскресную литургию.

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