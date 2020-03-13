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13 марта 202017:26

Количество банкротств в Германии вырастет впервые после кризиса 2009 года

EPA

Число банкротств в Германии увеличится в этом году впервые после финансового кризиса 2009 года, заявил глава ассоциации управляющих по делам о несостоятельности страны, предупредив, что государственная помощь не поможет защитить все компании, передает Reuters.

Крупнейшая экономика Европы переживает сложный период, поскольку пандемия коронавируса распространяется по всему миру, разрывая цепочки поставок и приводя к сокращению спроса на экспортируемые товары.

"Впервые с 2009 года будет наблюдаться рост неплатежеспособности, и это будет явный рост, — сказал Кристоф Ниринг. — Я ожидаю процентного увеличения двузначными темпами".

Неплатежеспособность в Германии упала на 2,9% в 2019 году, самого низкого уровня с 1999 года.

Ниринг сказал, что влияние будет ощущаться далеко за пределами непосредственно затронутых отраслей, таких как туризм, и затронет, прежде всего, компании, которые уже пострадали от волатильности на рынках и вспышки коронавируса.

"Это в основном затронет компании, которые уже ослабли, — сказал Ниринг. — Лучшие программы государственной помощи не смогут спасти все компании".

Но он сказал, что план правительства по упрощению сокращения рабочего времени сотрудников был правильным, добавив, что этот подход уже доказал свою эффективность в период финансового кризиса 2007–2009 годов.

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