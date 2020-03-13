Американский генерал предостерег Иран от ответных действий

Ирану и группировке "Катаиб Хезболлах" лучше воздержаться от действий, которые могли бы навредить силам США или их союзникам, заявил глава Центрального командования ВС Соединенных Штатов Кеннет Маккензи. Американцы готовы ответить на любую агрессию в регионе, добавил военачальник.

Ранее по военной базе Таджи, где расположены подразделения США, были выпущены 15 ракет. Жертвами нападения стали трое военнослужащих, еще двенадцать получили ранения.



Ответными действиями американских военных стал авиаудар по объектам в Ираке, принадлежащим группировке "Катаиб Хезболлах". При налете погибли шесть бойцов Службы безопасности Ирака.

Как утверждает Маккензи, ВВС США нанесли удар по складам с оружием, пишет агентство РИА Новости. Причем американские военные проявили сдержанность, так как могли уничтожить гораздо больше целей. Более того, Соединенные Штаты предупреждали Ирак о нападении. А располагать военных рядом с террористами – это не очень хорошая идея, добавил Маккензи.

Помимо прочего, глава Центрального командования заявил, что Ирану стало гораздо сложнее действовать в регионе после убийства генерала Касема Сулеймани.

Что касается установки в Ираке зенитных ракетных комплексов Patriot, то они будут готовы к боевому дежурству через несколько дней, добавил Кеннет Маккензи.