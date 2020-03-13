Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.

По словам Ермака, речь идет о конституционной реформе, в части децентрализации и местных выборов, поскольку украинские граждане, проживающие на востоке страны, лишены возможности выражать свою позицию.

Он сообщил, что в виду этого на минувшей встрече Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе говорилось о необходимости создания консультативного совета, в том числе с участием представителей самопровозглашенных республик.

При Ермак подчеркнул, что это не означает, что Киев готов юридически признать независимость данных республик и потому, с их представителями не будут вестись прямые переговоры.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости того, что осенью 2020 года местные выборы должны состояться и на территории Донбасса.