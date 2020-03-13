Россияне застряли на "коронавирусном" лайнере в Карибском море

20 россиян из Москвы, Петербурга, Ижевска и ещё нескольких городов сейчас заблокированы на итальянском лайнере Costa Magica в Карибском море из-за подозрений на коронавирус COVID-19. Но ни у них, а у трех членов экипажа и у трех пассажиров. Об этом каналу "Россия 24" сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Судно отказываются принимать сразу в нескольких портах. До получения результатов тестов местные власти запрещают как сходить на берег, так и подниматься на борт судов. Всего на судне 2300 пассажиров.

"Круизная компания пока никакой информации по этому лайнеру не дает. Каждому туристу бросили на счет 450 евро, каждому обещано возмещение полной стоимости круиза в виде следующего круиза, когда они этого пожелают, — отметила Ирина Тюрина. – На судне обстановка спокойная. Обратные билеты на самолет тоже будет компенсировать круизная компания".

Круизное судно находится у берегов острова Мартиника, ожидая разрешения на заход в порт Фор-де-Франс. Анализы взяты у пятерых пассажиров. Положительный результат на коронавирус дали две из пяти проб.

Пассажиры Costa Magica размещают в Сети призывы "Освободите нас!"

Лайнер Costa Magica спущен на воду в 2004 году. На его борту могут разместиться 2672 пассажиров и 1027 членов экипажа.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Всего в мире насчитывается уже более 130 тысяч зараженных. Число жертв приблизилось к пяти тысячам.