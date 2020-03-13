Старт велогонки "Джиро" отложен из-за коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в международный спортивный календарь. Отложена на неопределенный срок одна из трех самых престижных велогонок "Джиро д'Италия".

Старт "Джиро д'Италия" был запланирован на 9 мая в Будапеште. Большинство этапов по традиции должны были пройти в Италии. Однако организаторы гонки приняли решение отложить веломногодневку.

Решение о новых сроках проведения гонки будет принято 3 апреля. Не исключено, что "Джиро" вообще не состоится.