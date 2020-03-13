У жителей Пензы, прилетевших из Ирана, закончился карантин. Коронавирус ни у одного не обнаружен, люди смогли вернуться домой. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщает ГТРК "Пенза". Пробы на наличие вирусы были проведены трижды.

Как рассказал в своем обращении к жителям Александр Никишин, министр здравоохранения региона, на сегодняшний день зараженных коронавирусом на территории области нет. Тем не менее, все медицинские службы находятся в режиме повышенной готовности. Полностью разработан и отрегулирован алгоритм действий для выявления и блокировки инфекции. Очень многое в профилактике заражения зависит и от самих людей, сказал Никишин. Нужно соблюдать все рекомендации медиков относительно личной гигиены.

Что касается возможного проникновения вируса в регион, медучреждения к возможному наплыву пациентов готовы. Проверено наличие необходимых лекарственных средств, подчеркнул министр здравоохранения. Важно не поддаваться панике, заявил Александр Никишин.