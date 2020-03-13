Тема:

Коронавирус 14 минут назад

13 марта 202017:34

Жертвой коронавируса стал генерал КСИР

Iran News Update

Еще одной жертвой коронавируса COVID-19 стал генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани. В КСИР он отслужил свыше 37 лет и считался одним из самых опытных военачальников, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Какой пост занимал Шаабани точно не известно. Однако журналисты уточняют, что ранее он находился на должности заместителя начальника управления Корпуса в Тегеране.

Также COVID-19 стал причиной смерти 72-летнего члена Совета по целесообразности Мохаммада Мирмохаммади. СМИ писали, что 1 марта высокопоставленного иранского чиновника госпитализировали, а 2 марта он скончался.

Ранее по теме

Сейчас

18:25

Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

17:43

Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

17:12

Россияне застряли на "коронавирусном" лайнере в Карибском море

16:45

Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

16:20

Оперативный штаб скорректировал данные по коронавирусу в России

15:58

Путин и Бибилов встретились в Кремле

15:18

Коронавирус добрался до Эфиопии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россияне застряли на "коронавирусном" лайнере в Карибском море

Россияне застряли на "коронавирусном" лайнере в Карибском море

45 минут назад
Путин и Бибилов встретились в Кремле

Путин и Бибилов встретились в Кремле

2 часа назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

56 минут назад
Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

46 минут назад

Трансляции

Завтра, 14 марта

10:00

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

1 час назад
Оперативный штаб скорректировал данные по коронавирусу в России

Оперативный штаб скорректировал данные по коронавирусу в России

1 час назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

6 часов назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

4 часа назад
Мишустин о ситуации в регионах: решение таких проблем откладывать нельзя

Мишустин о ситуации в регионах: решение таких проблем откладывать нельзя

2 часа назад
Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

2 часа назад
Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

2 часа назад
Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

2 часа назад
Группа Little Big рассекретила композицию, с которой поедет на "Евровидение"

Группа Little Big рассекретила композицию, с которой поедет на "Евровидение"

16 часов назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

2 часа назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Запертые на карантин жители Италии выходят на балконы и поют. Видео

Запертые на карантин жители Италии выходят на балконы и поют. Видео

24 минуты назад
Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

29 минут назад
Полицейский в Австралии спас тонущего валлаби

Полицейский в Австралии спас тонущего валлаби

35 минут назад
Министерство спорта создало штаб по борьбе с коронавирусом

Министерство спорта создало штаб по борьбе с коронавирусом

38 минут назад
"Противовирусные меры": бариста подал клиенту кофе на лопате

"Противовирусные меры": бариста подал клиенту кофе на лопате

42 минуты назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

47 минут назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

58 минут назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

1 час назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

1 час назад
Благодаря карантину в Италии поймали беглого мафиози

Благодаря карантину в Италии поймали беглого мафиози

1 час назад
СМИ: власти Японии готовят меры для поддержки экономики при отмене Олимпиады

СМИ: власти Японии готовят меры для поддержки экономики при отмене Олимпиады

2 часа назад
МИД: мировой кризис вызван несоблюдением международного права, а не коронавирусом

МИД: мировой кризис вызван несоблюдением международного права, а не коронавирусом

2 часа назад
Мать четверых детей, имеющая инвалидность, призналась в убийстве

Мать четверых детей, имеющая инвалидность, призналась в убийстве

2 часа назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

2 часа назад
Захарова отреагировала на заявления Моррисона и Пэйн

Захарова отреагировала на заявления Моррисона и Пэйн

2 часа назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

2 часа назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

2 часа назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

3 часа назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

4 часа назад
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

4 часа назад
В России изменится стоимость ОСАГО: нарушители ПДД будут платить больше

В России изменится стоимость ОСАГО: нарушители ПДД будут платить больше

5 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

5 часов назад
В выходные зима заглянет попрощаться

В выходные зима заглянет попрощаться

8 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку