Жертвой коронавируса стал генерал КСИР

Еще одной жертвой коронавируса COVID-19 стал генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани. В КСИР он отслужил свыше 37 лет и считался одним из самых опытных военачальников, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Какой пост занимал Шаабани точно не известно. Однако журналисты уточняют, что ранее он находился на должности заместителя начальника управления Корпуса в Тегеране.

Также COVID-19 стал причиной смерти 72-летнего члена Совета по целесообразности Мохаммада Мирмохаммади. СМИ писали, что 1 марта высокопоставленного иранского чиновника госпитализировали, а 2 марта он скончался.