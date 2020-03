"Противовирусные меры": бариста подал клиенту кофе на лопате

Италия может быть главным очагом коронавируса в Европе, однако это не отбило у местных жителей желания пошутить. На видео попал бариста во Флоренции, который подал посетителю кофе на лопате.

Ролик публикует Daily Mail. На видео слышно, как сотрудник кофейни со смехом говорит посетителю: "Это противовирусные меры".

Видео было снято на прошлой неделе. Его выложила в Twitter пользовательница, отметив, что сняла его ее сестра, находящаяся во Флоренции.

From my sis in Florence... 😂 pic.twitter.com/2xG7mW3WfX