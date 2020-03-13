"Противовирусные меры": бариста подал клиенту кофе на лопате

Италия может быть главным очагом коронавируса в Европе, однако это не отбило у местных жителей желания пошутить. На видео попал бариста во Флоренции, который подал посетителю кофе на лопате.

Ролик публикует Daily Mail. На видео слышно, как сотрудник кофейни со смехом говорит посетителю: "Это противовирусные меры".

Видео было снято на прошлой неделе. Его выложила в Twitter пользовательница, отметив, что сняла его ее сестра, находящаяся во Флоренции.

From my sis in Florence... 😂 pic.twitter.com/2xG7mW3WfX — Marina O'Loughlin (@MarinaOLoughlin) March 11, 2020

На данный момент из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране закрыты бары и рестораны, а также все магазины, кроме продуктовых и аптек.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в Италии составило порядка 15 тысяч человек, число смертельных случаев перевалило за тысячу. Из-за вспышки заболевания во многих районах страны жители находятся на карантине и выходят из дома только за продуктами. Также в Италии отменяются спортивные события и другие массовые мероприятия.