Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

Анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал сайт издания "Жорнал у диа", ссылаясь на источники в администрации главы данной латиноамериканской страны.

Отмечается, что 64-летний Болсонару ожидает результатов второго теста.

Ранее заболевание подтвердилось у руководителя специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. При этом оба бразильца на прошлой неделе посетили США, где встречались, в том числе и с президентом страны Дональдом Трампом.

Последний отказался проходить тест на коронавирус, заявив, что его не волнует сообщение о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.