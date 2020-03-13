Министерство спорта создало штаб по борьбе с коронавирусом

Министерством спорта России создан оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Задачи штаба — взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями.

Пресс-служба Министерства спорта сообщила, что "штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью оперативного реагирования на ситуацию. А задачах штаба осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Также штаб будет вести координацию работы с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу".

Официальный сайт Министерства спорт будет регулярно информировать о работе штаба, а также сообщать об отмене и переносе спортивных мероприятий.