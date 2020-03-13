В Севастополе все частные детсады не имеют лицензий для работы. Об этом со ссылкой на директора департамента образования и науки Елену Богомолову передает ГТРК "Севастополь". Ситуацию, сложившуюся на рынке коммерческих услуг в сфере дошкольных учреждений, обсудили на заседании правительства.

Как рассказала глава образовательного департамента, всем коммерческим детским садам Севастополя полагается выплата государственных компенсаций. Единственное условие для их получения — наличие аккредитации и лицензии. По закону на каждого ребенка частному дошкольному учреждению положена компенсация из бюджета — 46,5 тысячи рублей. В начальной школе — 24,5 тысячи рублей. Но если учреждение числится как частное, никакая финансовая помощь им не полагается. Как раз в таком положении сейчас находятся частные детсады в Севастополе.

Как сообщает Вести ФМ – Севастополь, по словам чиновницы, департамент призывает всех предпринимателей получить необходимые для получения компенсации документы. На текущий год из городского бюджета каждой частной дошкольной организации полагается 17 миллионов рублей компенсации, отметила Елена Богомолова.