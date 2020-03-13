Мобильный YouTube спрятал самую бесполезную вкладку

Разработчики YouTube избавили меню мобильного приложения от раздела "В тренде" (Trending) с подборкой набирающих популярность роликов. Его место заняла новая вкладка "Навигатор" (Explore), которая тестировалась на протяжении двух последних лет, сообщили в Google.

"Навигатор" устроен по аналогии с "рекомендованным" в Instagram. Там собран не только контент, который начинает привлекать внимание зрителей, но и персональные рекомендации роликов и каналов на различную тематику. По их всего три вида - "Музыка", "Фильмы" и "Видеоигры". Впоследствии каталог пополнят роликами на тему обучения, новостей, а также моды и красоты.

Помимо этого, исходя из предпочтений и истории просмотров, "Навигатор" начнет предлагать блогеров, которые недавно появились на YouTube. Как правило, рекомендоваться будут каналы с количеством подписчиков не более 10 000.

Раздел "В тренде" был не очень востребован среди пользователей. Обычно в него попадали ролики, набиравшие большое число просмотров из-за "вирусных" заголовков, либо те, которые алгоритмы посчитали потенциально интересными для широкой аудитории.

"Навигатор" появится в версиях YouTube для iOS и Android. Все пользователи увидят новую вкладку в течение ближайших недель.