Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

Два случая заражения коронавирусом COVID-19 в Венесуэле подтвердила вице-президент страны Делси Родригес. В Венесуэле конронавирус подхватила 41-летняя женщина, путешествовавшая по США, Италии и Испании, и 52-летний мужчина. Он был в Испании, где и заразился. Оба инфицированных венесуэльца живут в штате Миранда.

Венесуэла после объявления пандемии коронавируса приостановила международные авиарейсы из Европы и Колумбии, сообщает РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявил, что для приема заболевших подготовлены 46 больниц. В Венесуэле запрещены все массовые мероприятия.

Коронавирус добрался до Эфиопии. Там выявлен первый заболевший. Коронавирус выявлен у президента Бразилии. Пандемия охватила почти 120 стран мира. Число заболевших превысило 130 тысяч человек, 5 тысяч заболевших погибли от вызванных коронавирусом осложнений. В России выявлены 28 заболевших. При этом семеро выздоровевших уже выписаны.