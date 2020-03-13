ЕС продлил санкции против россиян

Европейский союз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан. Срок ранее принятых ограничений должен был истечь 15 марта.

"Совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев", – цитирует ТАСС распространенное Брюсселем сообщение.

В нем уточняется, что к лицам, попавшим в санкционный список, будут применяться такие ограничения, как замораживание средств и предоставление экономических ресурсов. В данный момент санкции применяются к 175 физическим и 44 юридическим лицам.

Решение о продлении санкций было принято 4 марта без обсуждения. 13 марта Совет ЕС утвердил его, а в силу оно вступит 14 марта.

Ограничения в отношении российских граждан ЕС начал вводить в 2014 году – после присоединения Крыма к РФ и провозглашения Донецкой и Луганской народными республиками своей независимости. ЕС определил действия ряда российских граждан, а также представителей власти ДНР и ЛНР как "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".